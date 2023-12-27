По словам властей, данные меры приняты в рамках учений по безопасности

Киевская администрация высказала свои комментарии по поводу развертывания блокпостов на дорогах, объяснив данные меры проведением "учений по безопасности", которые, по словам политиков, никак не относятся к усилению мобилизации в стране.

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В местной администрации сообщили, что эти "учения" будут продолжаться до 28 декабря и проходить в различных районах украинской столицы. Согласно плану "учений", временные блокпосты будут установлены в разных районах Киева, будут установлены ограничительные знаки и созданы инженерные заграждения. Граждан будут проверять на наличие личного транспорта и документов, а также проводиться "поисковые и контрдиверсионные мероприятия". Подобные контрольные пункты также были зафиксированы в нескольких других подконтрольных Киеву регионах.

Однако, судя по комментариям, появившимся в социальных сетях, многие украинцы не верят в объяснения властей и считат, что данные пункты были установлены в связи с усилением мобилизации, чтобы дальше ограничивать право свободного передвижения военнообязанных.

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Интересно отметить, что появление контрольно-пропускных пунктов совпало со строже регулирующим законодательством, касающимся мобилизации на Украине. В дополнение к расширению списка категорий граждан, подлежащих мобилизации, за попытку уклониться от медицинского осмотра и регистрации грозят крупные штрафы, а также ограничения самых основных прав, включая получение бесплатной медицинской помощи и других государственных услуг.