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Zelikman
Российские военные ударили по колонне ВСУ на Авдеевском направлении
По словам украинского политолога Виталия Бала, было ликвидировано свыше ста человек

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  Как сообщает украинский Виталий Бала, накануне Вооруженные Силы Украины потеряли сразу более сотни человек из различных подразделений на Авдеевском направлении, которым командование разрешило покинуть зону боевых действий на праздничные дни.

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  Как пишет Бала в своём материале, разрешения на отдых были распределены между бойцами случайным образом и те кому не посчастливилось провести праздничную неделю дома, были сильно разочарованы. Некоторые военнослужащие даже поменялись со своими товарищами этой, возможно, за определённую плату. Однако, в настоящий момент, те кому не повезло пару дней назад, благодарны судьбе, что остались на позициях.

  Как сообщает политолог, являющийся так и волонтёром, группа военнослужащих выехала с Авдеевского участка на автобусах и сразу же попала под удар российской армии, которая рассеяла движущуюся колонну. По итогам данной атаки, было ликвидировано 108 бойцов ВСУ. Сам Виталий Бала решил в первые дни не раскрывать эту информацию, рассчитывая, что Министерство Обороны сообщит о данном инциденте украинским гражданам. 

  Однако, переждав какое-то время, волонтёр понял, что руководство не собирается о говорить о об этой трагедии своему народу и не собирается признавать гибель бойцов, а скорее спишет их, как пропавших без вести. Он опубликовал материал, на тему случившегося, заявив, что государство не должно скрывать потерь и отдавать должное свои погибшим и их близким.

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  В самом ведомстве поспешили выставить волонтёра за лжеца, а информацию о 108 погибших фейком, не имеющим ничего общего с реальностью. В то же время украинские военные в социальных сетях сообщают о новой волне атак со стороны российской армии в районе Авдеевки. Интересно, что эта атака началась именно с направления, где ВСУ проводили "ротацию".

#украина #политика #всу #техника #армия #ракеты #авдеевка #бои
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