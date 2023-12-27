По словам украинского политолога Виталия Бала, было ликвидировано свыше ста человек

Как сообщает украинский Виталий Бала, накануне Вооруженные Силы Украины потеряли сразу более сотни человек из различных подразделений на Авдеевском направлении, которым командование разрешило покинуть зону боевых действий на праздничные дни.

реклама

Как пишет Бала в своём материале, разрешения на отдых были распределены между бойцами случайным образом и те кому не посчастливилось провести праздничную неделю дома, были сильно разочарованы. Некоторые военнослужащие даже поменялись со своими товарищами этой, возможно, за определённую плату. Однако, в настоящий момент, те кому не повезло пару дней назад, благодарны судьбе, что остались на позициях.

Как сообщает политолог, являющийся так и волонтёром, группа военнослужащих выехала с Авдеевского участка на автобусах и сразу же попала под удар российской армии, которая рассеяла движущуюся колонну. По итогам данной атаки, было ликвидировано 108 бойцов ВСУ. Сам Виталий Бала решил в первые дни не раскрывать эту информацию, рассчитывая, что Министерство Обороны сообщит о данном инциденте украинским гражданам.

Однако, переждав какое-то время, волонтёр понял, что руководство не собирается о говорить о об этой трагедии своему народу и не собирается признавать гибель бойцов, а скорее спишет их, как пропавших без вести. Он опубликовал материал, на тему случившегося, заявив, что государство не должно скрывать потерь и отдавать должное свои погибшим и их близким.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В самом ведомстве поспешили выставить волонтёра за лжеца, а информацию о 108 погибших фейком, не имеющим ничего общего с реальностью. В то же время украинские военные в социальных сетях сообщают о новой волне атак со стороны российской армии в районе Авдеевки. Интересно, что эта атака началась именно с направления, где ВСУ проводили "ротацию".