Конфликт между Израилем и ХАМАС постепенно перерастает в большую войну на Ближнем Востоке

В понедельник американская армия провела авиаудары по трем объектам в Ираке, утверждая, что они принадлежат исламистскому движению, поддерживаемому Ираном. Вашингтон обвиняет это движение в серии атак на персонал Соединённых Штатов, включая последний случай, по итогам которого три человека были ранены.

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Министр обороны Ллойд Остин заявил, что армия Соединённых Штатов Америки нанесла удары по инфраструктуре, используемой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группами в Ираке, по приказу Байдена. Он подчеркнул, что эти удары были необходимы и соразмерны.

Центральное командование США заявило, что предварительные оценки показывают, что авиаудары уничтожили цели и, вероятно, убили несколько бойцов "Катаиб Хезболла". В Пентагоне отметили, что нет информации о пострадавших среди мирного населения.

Американские авиаудары произошли после атаки беспилотника на силы США на Севере Ирака, в результате которой трое военнослужащих получили ранения, в том числе один - тяжелые. Президент Байден был проинформирован об этой атаке рано утром и отдал приказ о принятии ответных мер в ходе телефонного разговора с Остином и другими чиновниками национальной безопасности.

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Эта перестрелка подчеркивает риск дальнейшего эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в более масштабный конфликт. Иран заявил, что старший командир Корпуса стражей Исламской революции погиб в результате израильского авиаудара по Дамаску в понедельник. США в свою очередь сформировали коалицию военных с целью защиты морских путей Красного моря после нападений повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, на несколько судов.