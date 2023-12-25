Данная техника разработана для обнаружения тактических сигналов и создания помех радиосвязи в диапазонах УВЧ, УКВ и СВЧ

В Чехии было закуплено 8 новейших комплексов радиоэлектронной борьбы STARKOM, установленных на шасси Tatra Force 8×8. Эти инновационные системы, разработанные местным оборонным предприятием, будут использоваться в 532-м батальоне радиоэлектронной борьбы. В настоящий момент данный батальон вооружен устаревшей техникой, включая системы пассивной разведки RUP-FM-M и Vera S/M, а также РЭБ средства RZ-12.

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STARKOM – это мощный и уникальный комплекс, предназначенный для обнаружения тактических сигналов и создания помех радиосвязи в диапазонах УВЧ, УКВ и СВЧ. Он успешно борется с радиостанциями, создаёт антидроновую защиту и способен отключить воздушные линии связи и системы глобального позиционирования.

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Согласно информации из CZDefence, мощность глушителя комплекса находится в районе 2490 Вт. STARKOM обладает своим источником энергии и является самодостаточным энергетически. Комплекс имеет противоминную и баллистическую защиту, а также снаряжен пулеметом FN Minimi, установленным на крыше защищённой кабины. Весь бронеавтомобиль также оснащен мультиспектральным камуфляжем, обеспечивающим маскировку в различных диапазонах видимости, инфракрасного и микроволнового излучения. Приведение комплекса в рабочее состояние занимает считанные минуты, а его непрерывная работа продолжается около 10 часов.