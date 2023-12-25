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Zelikman
Киев планирует списать как можно больше средств на строительство оборонительных сооружений
Об этом заявил источник из Офиса Президента Украины

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, изучивший вопрос строительства и обустройства фортификационных сооружений по линии боевого соприкосновения, работа над данным проектом, судя по всему, будет вестись не в интересах обороноспособности Украины и военных, а в интересах чиновничьих карманов, которые будут причастны к новой "кормушке".

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  По словам анонимного источника, строительство будет проходить не под руководством военных, а под многоуровневой структурой, подконтрольной самой администрации Зеленского, что позволит списывать любые бюджетные средства. Для работы будут выделены свои собственные организации, а стоимость необходимых материалов и возведения сооружений будет проходить по существенно завышенным ценам.

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  Военные же будут играть второстепенную роль во всём проекте и не будут принимать участие в "распиле" бюджетов, как сообщает инсайдер. По мнению источника, строительство будет проходить долго и постепенно на него будет выделяться всё больше денежных средств, так как скорость в таком деле не будет интересна никому в этой структуре, все будут максимально тянуть время, чтобы списать как можно больше денег из бюджета.

#украина #сво #политика #всу #оборона #сооружения
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