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Zelikman
Власти Китая решили смягчить политику против игровой индустрии
Правительство выдало разрешение для 105 домашних игр после потерь в размере 80 миллиардов долларов на прошлой неделе

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  В понедельник правительство Китая выдало разрешение для 105 домашних игр, что стало ярким сигналом о том, что Пекин расположен смягчить свою политику после значительных потерь в размере 80 миллиардов долларов, вызванных ужесточением в игровой отрасли.

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  Среди получивших разрешение на выпуск игр были компании Tencent Holdings Ltd. и NetEase Inc., которые являются ведущими издателями игр в Китае и потеряли от ужесточения правил Пекина. Отраслевая ассоциация в своем сообщении в WeChat, опубликованном официальным средством массовой информации Синьхуа, отметила, что эти разрешения доказывают поддержку китайскими властями развития онлайн-игр.

  Однако, аналитики высказали опасения, что китайское правительство может начать новый раунд технических репрессий после объявления главным регулятором игр National Press and Publications Administration в пятницу о новых правилах, ограничивающих разработку онлайн-игр и определяющих предел расходов взрослых игроков. Дополнительные ограничения включают запрет на награды за частые входы в игру, принудительные дуэли игроков и контент, нарушающий национальную безопасность.

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  Хотя NPPA одобрила в понедельник 40 импортированных игр, включая те, которыми управляют Tencent и NetEase, рыночная стоимость этих компаний все равно снизилась на десятки миллиардов долларов на бирже в Гонконге, и это не помогло восстановить доверие инвесторов. Правительство заявило, что будет внимательно изучать отзывы всех заинтересованных, включая разработчиков игр и игроков, чтобы улучшить регулирование. 

#китай #игры #гейминг #tencent #законы #индустрия
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