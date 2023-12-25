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Zelikman
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
В очередной раз под ударом оказались аэродром в Староконстантинове и портовая инфраструктура Одесской области

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  В ночь с 24 на 25 декабря российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры в разных регионах, в том числе на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

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  Поступила информация о нескольких мощных атаках на военный аэродром в Чернобаевке. По итогам этих ударов была уничтожена, по меньшей мере, одна пусковая установка противовоздушной обороны западного происхождения, а также склады с боеприпасами. Детонацию военных складов можно было услышать за несколько километров от взрыва.

  Герани и дальнобойные ракетные комплексы также атаковали несколько объектов украинских формирований в Одесской области. Сообщается, что они атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и Одессы, через которые ВСУ осуществляют перевалку военных грузов.

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  В Хмельницкой области российские беспилотные летательные аппараты нанесли огневые удары по инфраструктурным объектам. Были атакованы системы противовоздушной обороны в районе Хмельницкого и аэродрома Староконстантинов, на котором украинские войска установили зенитно-ракетные комплексы норвежского и французского производства. Ранее Министерство Обороны России сообщало о разрушении систем ПВО западного производства на данном аэродроме, который украинское командование планировало использовать для базирования американских истребителей F-16.

#всу #техника #армия #оружие #ракеты #пво #герань 2 #удары
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