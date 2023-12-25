В очередной раз под ударом оказались аэродром в Староконстантинове и портовая инфраструктура Одесской области

В ночь с 24 на 25 декабря российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры в разных регионах, в том числе на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

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Поступила информация о нескольких мощных атаках на военный аэродром в Чернобаевке. По итогам этих ударов была уничтожена, по меньшей мере, одна пусковая установка противовоздушной обороны западного происхождения, а также склады с боеприпасами. Детонацию военных складов можно было услышать за несколько километров от взрыва.

Герани и дальнобойные ракетные комплексы также атаковали несколько объектов украинских формирований в Одесской области. Сообщается, что они атаковали портовую инфраструктуру Черноморска и Одессы, через которые ВСУ осуществляют перевалку военных грузов.

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В Хмельницкой области российские беспилотные летательные аппараты нанесли огневые удары по инфраструктурным объектам. Были атакованы системы противовоздушной обороны в районе Хмельницкого и аэродрома Староконстантинов, на котором украинские войска установили зенитно-ракетные комплексы норвежского и французского производства. Ранее Министерство Обороны России сообщало о разрушении систем ПВО западного производства на данном аэродроме, который украинское командование планировало использовать для базирования американских истребителей F-16.