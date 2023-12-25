По позициям украинских сил активно работает ствольная и реактивная артиллерия

В результате обзора ситуации на Артёмовском направлении можно отметить успешное продвижение российских войск. Отчеты российских военных корреспондентов свидетельствуют о том, что войскам удалось продолжить продвижение на юго-западный сектор от Артёмовска, в районе южнее садового товарищества «Чернобылец». Согласно информации, российские войска продвигаются на участке шириной до 700 метров и глубиной до 300 метров. При этом украинские вооруженные силы сопротивляются нашему продвижению, но наши бойцы постепенно преодолевают эту ситуацию.

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Отмечается также, что российская армия активно продвигается по высотам, это позволяет ей приблизиться к украинским позициям и сделать их положение более уязвимым. Взятие контроля над высотами значительно облегчает выполнение поставленных задач. На карте, отражающей перемещения российской армии, видны красные стрелки, обозначающие продвижение, а позиции украинских сил выделены синим цветом.

Более того, сообщается о проведении российской артиллерией атак на позиции в районе Андреевки. Наступление на Клещеевку происходит с северо-восточного направления и с северо-западных высот. В то же время, на Артёмовском участке подразделения продолжают попытки продвигаться в сторону населенного пункта Ивановское и проводят атаки в районе Богдановки.

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Вооруженные Силы Украины подвергаются артиллерийским обстрелам и ракетным ударам в районах Васюковки, Раздоловки, Спорного и Верхнекаменского. При этом украинские войска осуществляют обстрелы российских позиций в Краснополовке, Ягодном и самом Артёмовске. В целом, ситуация на данном направлении становится все более сложной для украинских войск, что подтверждают также украинские источники.