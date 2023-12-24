Возможность производства нового поколения пластин с поддержкой 2 нм может стоить примерно 28 миллиардов долларов

Завод, специализирующийся на производстве полупроводников с возможностью производства чипов 2 нм, требует огромных затрат в размере около 28 миллиардов долларов, согласно консалтинговой фирме IBS. Это на 8 миллиардов долларов больше, чем стоимость завода на 3-нанометровой технологии, и это только один из примеров более высоких затрат, с которыми сталкиваются компании при переходе на производство следующего поколения чипов.

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По информации IBS, стоимость 2-нм чипов увеличится примерно на 50% по сравнению с 3-нм процессорами. Таким образом, таким компаниям как Apple, придется затратить около 30000 долларов на одну 300-миллиметровую пластину при использовании технологии TSMC N2 в ближайшие годы. Тем не менее, возможно, эти цифры могут варьироваться, что может снизить конечную стоимость этих чипов. Существует множество подходов, которые могут применяться в полупроводниковых компаниях, а также различные решения на этапах подготовки, проектирования и эксплуатации, которые могут значительно влиять на конечную стоимость производства.

Разработка чипов сопровождается огромными затратами. По данным IBS, только разработка программного обеспечения требует вложений в размере 314 миллионов долларов, а проверка - еще 154 миллиона долларов. Кроме того, разработка 2-нм чипов требует наличия квалифицированных специалистов, которых недостаточно. Также все чаще используется фотолитография для создания рисунков на поверхности чипа.

Чем меньше элементов на чипе, тем более точным должен быть процесс фотолитографии, что увеличивает стоимость оборудования и материалов, используемых в процессе. Производство чипов с поддержкой 2 нм обойдется в 28 миллиардов долларов из-за увеличения количества необходимых инструментов EUV litho для поддержания производительности на уровне 50000 пластин в месяц.

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