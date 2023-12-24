Украинские подразделения, претерпев потери даже среди резервных бригад, были вынуждены отступить в Ивановское

В окрестностях Артёмовска российские войска не прекращают наступление по трём направлениям. Одно из направлений, где российские солдаты успешно продвигаются вдоль автодороги T0405, соединяющей Артёмовск с Часовым Яром и Константиновкой.

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Наступление осуществляется северо-западнее некоторой территории, включающей садовое товарищество «Чернобылец», которое ранее было освобождено российскими войсками. На данный момент от передовых позиций российских вооруженных сил до восточных окраин Ивановки остаётся не более 500 метров. Под российский контроль перешли не только садовое товарищество «Чернобылец» в Артёмовске, но и позиции Вооруженных Сил Украины, которые они занимали вдоль дороги Т0405 между Ивановским и Артёмовском.

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Территории от садового товарищества «Чернобылец» до восточной окраины Ивановского стали «серой зоной», переходящей под контроль российской армии. Украинские вооруженные силы, претерпев потери даже среди резервных бригад, были вынуждены отступить в Ивановское. При этом российские войска продолжают продвигаться в районе Богдановки, где украинская армия недавно начала выводить основные силы за канал Северский Донец-Донбасс.