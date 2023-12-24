По мнению западной прессы, с данной техникой подразделениям проще выполнять боевые задачи по освобождению территорий от ВСУ

С момента отправки БМПТ «Терминатор» на линию боевого соприкосновения, эффективность их использования вызывала сомнения среди военных экспертов. Споры продолжались и после их появления на украинском театре боевых действий. Однако имеется информация о том, что применение этих машин существенно облегчает прорыв укрепленной линии обороны Вооруженных Сил Украины.

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"Российские военные все чаще применяют тяжелые машины поддержки танков «Терминатор» в районе Авдеевки с целью более эффективного прорыва украинских укреплений", - сообщает польское издание Defence24.

Указывается, что данная техника специально создана для сражений в урбанизированных районах и обладает значительно более высоким уровнем защиты и огневой мощи по сравнению с традиционными боевыми машинами пехоты. Однако автор статьи не считает «Терминаторы» особой угрозой из-за их небольшого количества. По его данным, русские выпустили всего около 10 машин данного типа, поэтому их влияние на поле боя будет ощущаться лишь в ограниченном масштабе.

Тем не менее, в соответствии с рядом сообщений, появление «Терминаторов» обеспечивает более эффективный захват районов не только в Авдеевке, но и на близлежащей территории, указывает польская пресса.

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В целом, боевая машина действительно имеет ряд преимуществ в сравнении с другими единицами техники. С бронированием основного боевого танка «Терминатор» не имеет опасности детонации боекомплекта, что в некоторых случаях может спасти экипаж машины.