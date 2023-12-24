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Zelikman
Военные корреспонденты сообщают о выходе украинских войск из Курдюмовки
Политические заявления Зеленского о взятии Артёмовска разбиваются о суровую реальность

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  Как сообщают российские военные корреспонденты с линии боевого соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины покинули позиции вблизи населённого пункта Курдюмовка и начали отступать, из-за успешных боевых операций со стороны российский войск.

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  Артёмовское направление за последний год было одним из самых значимых. С самого начала подразделения Частной Военной Компании «Вагнер» штурмом взяли город Бахмут и его окрестности, попутно нанося тяжелые потери украинской армии, вынужденной перебрасывать в город всё больше резервов для его удержания. После взятия города президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город ничего значит и не даёт никаких стратегических преимуществ. При этом возникает вопрос, а для чего на гибель отправлялось такое количество бойцов украинской армии? Очевидно, держать Артёмовск, было политическим решением. Далее администрация Зеленского в ходе контрнаступления отправляла солдат в атаку, чтобы вернуть город и близлежащие территории, но безуспешно. 

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  После провала контрнаступления Зеленский пообещал в США, что Бахмут будет взят в ближайшее время. Но за последние месяцы украинские войска лишь теряют контроль над населёнными и опорными пунктами на Артёмовском направлении. Западным политикам становится всё очевиднее, что со временем Киев лишь потеряет еще больше территорий и будет в худших переговорных позициях, чем до 2023 года.

#сво #всу #армия #бои #артёмовск #корреспонденция
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