Седан будет конкурировать с моделью Panamera от Porsche AG и автомобилями Mercedes-Benz Group AG

Китайская компания Nio Inc., которая занимается производством электромобилей, представила новый флагманский седан на ежегодном мероприятии для своих клиентов. Этот седан будет конкурировать с моделью Panamera от Porsche AG и роскошными автомобилями Mercedes-Benz Group AG.

реклама

Начало продаж нового седана ET9 ожидается в первом квартале 2025 года. Предполагается, что его стоимость составит около 800 000 юаней (112 000 долларов), что является более дорогим вариантом по сравнению с моделью S от Tesla Inc., цена которой начинается с 698 900 юаней в Китае.

Основатель и главный исполнительный директор компании, Уильям Ли, сообщил, что новый седан будет оснащен пятинанометровым чипом, разработанным собственной командой Nio, а также большими цилиндрическими аккумуляторами. Он будет совместим с платформой для быстрой зарядки напряжением 900 В, которая позволит увеличить запас хода на 255 километров всего за пять минут.

Компания Nio также представила свою новую станцию Nio Power Swap, которая позволяет быстро заменять разряженный аккумулятор на полностью заряженный всего за три минуты. Это последнее поколение станции совместимо с разными брендами автомобилей и позволяет сократить время замены на 22%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новый седан ET9 и инновационная станция Nio Power Swap являются частью стратегии компании Nio по укреплению своего бренда и предоставлению клиентам передовых технологий. Мероприятие "День Nio" проводится ежегодно и становится площадкой для представления новых продуктов и стратегий компании. Nio делает ставку на уникальные технологические решения и сотрудничество с различными партнерами.