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Zelikman
Почтовая служба Латвии начала вскрывать письма и посылки, отправляемые в Россию и Беларусь
В компании объясняют данные меры санкционной политикой Европейского Союза

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  Почтовая служба Латвии, Latvijas Pasts, столкнулась с обвинениями в чтении и вскрытии писем, отправляемых в Россию и Беларусь. Это стало известно после того, как мужчина отправил открытку своей подруге в Москву и она обнаружила, что письмо было вскрыто и на нем была наклейка, свидетельствующая об этом.

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  Руководство компании объясняет такие меры санкциями, применяемыми Европейским Союзом. Представитель почты Матисс Руткс заявил, что посылки и письма вскрываются для поиска банковских карт, денег и SIM-карт, а также чипов.

  Такие действия вызвали недовольство отправителей и получателей, ведь вскрытие личной корреспонденции является нарушением частной жизни и доверия. Возникает вопрос о том, насколько это совместимо с нормами и правилами международной почтовой связи. Некоторые эксперты считают, что такое проникновение в личные письма может нанести ущерб имиджу Латвии как надежного и безопасного партнера в международных почтовых операциях.

  Однако представитель Latvijas Pasts подчеркнул, что это временная мера, связанная с обязанностями и требованиями со стороны Евросоюза. Он также заверил, что все отправленные письма обрабатываются и отправляются назначенными адресатам после проведения необходимого контроля.

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  Тем не менее, такая практика возбуждает дебаты о развитии почтовой системы и ее способности адаптироваться к современным требованиям безопасности и конфиденциальности. Пока остается неясным, будут ли введены какие-либо изменения в политику вскрытия писем Latvijas Pasts после снятия санкций со стороны Евросоюза.

#россия #санкции #евросоюз #беларусь #латвия #почта #посылки
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