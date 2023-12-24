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Zelikman
Страны Евросоюза решили провести свою операцию в Красном море
Германия, Франция и Испания вывели свои корабли из-под командования США

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  Опубликованное в европейской прессе сообщение о проблемах, с которыми столкнулась операция "Страж процветания" Соединённых Штатов Америки при защите кораблей в Красном море, указывает на якобы блокировку участия своих кораблей в данной миссии тремя государствами. Тем не менее, глава дипломатии Евросоюза, Жозеп Боррель, утверждает, что весь Евросоюз готов присоединиться к этой операции.

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  По информации, полученной накануне, Франция, Германия и Испания, которые изначально были объявлены США участниками операции "Страж процветания", покидают эту миссию, отказываясь отправлять свои военные корабли под руководство американцев. Подтверждением отказа испанского флота стало снятие Мадридом ранее наложенного вето на участие Евросоюза в этой операции. В то же время Франция и Германия, как утверждается, планируют проводить свои операции в Красном море.

  Заявление Борреля подтверждает, что Европейский Союз будет участвовать в операции "Страж процветания", но они проведут свою собственную операцию под названием Atalanta. Таким образом, вывод флота стран Евросоюза из-под руководства Соединённых Штатов косвенно подтверждается. Это означает, что Евросоюз готов помочь, но сможет командовать сам.

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  На заседании постоянных представителей государств Евросоюза, созванном главой дипломатии, было согласовано, что страны-члены внесут свой вклад в операцию Штатов "Страж процветания" через операцию Atalanta.

#сша #армия #евросоюз #германия #франция #флот #испания #красное море
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