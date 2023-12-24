Парень причастен к взлому Rockstar Games в прошлом году и многим другим киберпреступлениям

Арион Куртадж, восемнадцатилетний житель Оксфорда, Великобритания, стал одним из двух подростков, причастных к взлому Rockstar Games в прошлом году, в результате которого на просторы интернета попала информация по GTA VI.

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Куртадж совершил атаку, находясь под арестом за предыдущие взломы, связанные с Nvidia и телекоммуникационным провайдером BT/EE. Несмотря на то, что его держали в отеле под охраной полиции, а его ноутбук был конфискован, Куртадж все же сумел взломать Rockstar, используя Amazon Fire Stick, который был в комплекте с номером, а также недавно приобретенные телефон, клавиатуру и мышь, утверждает BBC. Он успешно проник во внутреннюю систему компании Rockstar через Slack и угрожал раскрыть исходный код, если компания не свяжется с ним через Telegram. В результате инцидента Куртадж был окончательно арестован.

В июле уже сообщалось, что Куртадж, который также был ответственен за взлом Uber, считался непригодным для судебного разбирательства из-за своего психического состояния. Это означало, что присяжные могут только определить, были ли совершены преступления, предъявленные ему обвинением, а не принимать решение о его виновности или невиновности.

Медицинская экспертиза, проведенная во время вынесения приговора, показала, что Куртадж продолжал проявлять намерение вернуться к киберпреступности в будущем, отметив, что у него высокая мотивация. В суде также сообщили, что Куртадж проявлял насилие во время содержания под стражей, было зафиксировано множество сообщений о травмах и материальном ущербе. Пока врачи не придут к заключению, что он больше не представляет угрозы, он будет находиться под пожизненным наблюдением в специализированной клинике.

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Rockstar Games заявила в суде, что взлом обошелся компании в 5 миллионов долларов на возмещение ущерба, а также потребовал тысячи часов работы сотрудников. Адвокаты Куртаджа пытались доказать, что успешный официальный трейлер GTA VI, который был недавно выпущен, свидетельствует о том, что его взлом не причинил серьезного вреда разработчику, но судья отметил, что было нанесено реальное вред и пострадали частные лица и компании из-за его атак, совершенных под псевдонимом Lapsus $.