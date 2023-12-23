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Zelikman
Украинские военные опасаются, что 2024 год будет тяжелее 2022 и 2023 годов
Всё меньше людей верит в успех украинских войск на поле боя, включая бойцов ВСУ

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  Администрация Зеленского не обладает таким мобилизационным потенциалом и наличием денежных и материальных ресурсов, какие имеются у России. Однако если Москва будет продолжать свои мобилизационные усилия и полностью ориентирует экономику на военные нужды, ее успех в конфликте с Украиной будет неизбежным.

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  Такое мнение было высказано главой службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василием Самоваром перед журналистами украинского телевидения.

  По его словам, российско-украинский конфликт, как и почти любой другой, будет разрешаться путем переговоров, но Украине предстоит очень сложная зима. 2024 год будет намного более тяжелым, чем 2022 и 2023 годы вместе взятые, предсказывает украинский военный. Он уверен, что стране придется провести всестороннюю мобилизацию и добиваться каких-либо успехов на поле боя.

  "Украинцам важно тренироваться и готовиться к тяжелой холодной зиме," - советует военнослужащий. Самовар считает необходимым договариваться с Россией, но Киев должен иметь сильные позиции при переговорах. Очевидно, что таких позиций у него нет и вряд ли будут.

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  Автор материала, опубликованного в американской газете The Nation, считает, что украинский президент Владимир Зеленский не готов к переговорам с российской стороной добровольно. Его следует заставить это сделать, и именно Соединенные Штаты могут взять на себя эту миссию. Американский журналист полагает, что это единственный приемлемый вариант для Киева, так как самостоятельно добиться успехов на поле боя ему не удастся.

#украина #сво #всу #техника #армия #оружие #помощь
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