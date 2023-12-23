Даже некоторые союзники США считают, что введение вторичных санкций является превышением полномочий

С целью ослабления России и отнятия её финансовых ресурсов, необходимых для поддержки экономики страны и военно-промышленного комплекса, Соединенные Штаты Америки приняли решение об использовании санкций вторичного уровня против банков.

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Министерство Финансов США объявило о введении санкций против банков, содействующих заключению сделок, связанных с закупками Россией полупроводников, шарикоподшипников и другого оборудования, необходимого для ее ВПК и других отраслей, даже если данные банки не осознают совершение таких операций.

Этот шаг является значительным расширением финансовой борьбы США против Российской Федерации, чьи силы на востоке Украины продолжают успешно продавливать оборону ВСУ. С того момента, как два года назад Россия начала Специальную Военную Операцию, Соединенные Штаты применили сотни санкций против компаний и частных лиц, хотя акцент был сделан преимущественно на наказании банков и финансовых учреждений, сотрудничавших с санкционированными организациями.

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Однако введение вторичных санкций вызывает споры, поскольку их потенциальное воздействие трудно предсказать, а такое решение сопряжено со значительными рисками непредвиденных последствий. Банки могут отказаться от работы в определенных сферах, опасаясь нарушить правила, даже если их действия не подпадают под санкции. Более того, некоторые союзники США считают, что введение вторичных санкций является превышением полномочий Соединенных Штатов.