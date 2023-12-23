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Zelikman
Российские войска поразили несколько опорных пунктов ВСУ в течение последние суток
В ходе сражений уничтожены четыре танка украинских войск, включая один Leopard 2

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  На последнем информационном брифинге, проведенном российским Министерством Обороны, были раскрыты свежие данные о продвижении Специальной Военной Операции на Украине. Отчет содержал информацию о действиях подразделений российских Вооруженных Сил, разбивших в нескольких точках Харьковской области украинские формирования. Боевые операции проводились при поддержке артиллерии и авиации.

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  На Донецком направлении российские силы успешно отбили 11 украинских нападений за последние 24 часа. При этом в значительной степени нанесен урон живой силе и военной технике украинских войск. Силы украинской армии потеряли около 200 человек за указанный временной период. Также были уничтожены четыре вражеских танка, включая немецкий Leopard 2, а также американская боевая машина пехоты Bradley и три единицы автотранспорта ВСУ.

  Контрбатарейные действия российских военных на Донецком участке также принесли прекрасные результаты. Артиллерии удалось уничтожить польскую самоходную артустановку Krab, а также по одному орудию «Акация» и «Гвоздика», и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Данная серия поражений также случилась в течение 24 часов.

  В районе Новомихайловки, на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения, солдаты 79-й бригады украинских десантников три раза пытались овладеть позициями российских войск "Восточной" группировки. Однако успеха добиться не сумели, все атаки были отражены при поддержке артиллерийских расчетов и авиации.

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  Также в Запорожской области российские силы нанесли ряд ударов по ВСУ, в результате которых они потеряли около 90 солдат и пять автомобилей.

#сво #всу #техника #армия #оружие #танки #бои
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