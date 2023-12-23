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Zelikman
Аналитики опасаются, что высокие требования Windows 11 спровоцируют утилизацию миллионов старых ПК
Согласно исследованию, 240 миллионов компьютеров может быть выброшено из-за окончания поддержки Windows 10 со стороны Microsoft

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  При запуске Windows 11 в конце 2021 года были объявлены строгие требования к оборудованию, и это вызвало множество споров. Microsoft изначально предупреждала о проблемах совместимости, но пользователи находили способы обойти эти ограничения. 

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  Технологическая исследовательская компания Canalys сообщает, что когда Microsoft закроет поддержку Windows 10 в 2025 году, около 240 миллионов компьютеров могут быть выброшены. По оценкам Reuters, объем выброшенных электронных отходов составит 480 миллионов килограммов. Для наглядности, это примерно такое же количество, как 320 000 автомобилей.

  "Решение Microsoft будет влиять на проблему электронных отходов в отрасли и подчеркнет роль разработчиков операционных систем в создании циклических IT-моделей. Windows 11 поможет поддержать рынок ПК, который испытывает трудности, поскольку клиенты готовятся к новому циклу обновлений, но окончание поддержки Windows 10 может помешать миллионам устройств получить продолжительный срок службы и, в конечном итоге, привести к их выбросу", - отмечает Canalys.

  Однако не все 240 миллионов компьютеров окажутся на свалках в 2025 году. Microsoft уже объявила, что будет предоставлять расширенные обновления безопасности для Windows 10 до 2028 года. Конечно, такое удлинение срока поддержки EOL не будет бесплатным и дешевым. Большинство клиентов с устаревшими компьютерами, особенно предприятия, будут сталкиваться с дополнительными затратами. Microsoft ожидает увеличение спроса на Windows 11.

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  Хотя 240 миллионов компьютеров - значительное количество, только небольшая их часть окажется на свалке после окончания срока службы Windows 10 в октябре 2025 года, поэтому тревожиться оговоркам Canalys не стоит. Современная утилизация электронных отходов должна позволить справиться с большей частью ожидаемых выброшенных компьютеров.

#microsoft #windows 11 #компьютеры #операционная система #железо #компания
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