Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Власти Нидерландов разрешили передать Украине истребители F-16
Первая партия будет состоять из 18 самолётов, а всего сообщается о 42 экземплярах

реклама

  Руководство Нидерландов одобрило начало процесса передачи Украине первой партии истребителей F-16 американского производства. О деталях операции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

реклама

  Первая партия будет состоять из 18 истребителей F-16, которые были произведены в Соединённых Штатах. Нидерланды предварительно обещали передать всего 42 истребителя F-16, которые являются частью вооружения военно-воздушных сил страны. Основная партия самолетов будет передана прямо в руки украинских военно-воздушных сил, в то время как небольшая часть будет использована для тренировки украинских военных летчиков за пределами страны.

  Принятие решения о передаче Украине истребителей F-16 вызвано неотложной необходимостью. Герт Вилдерс, возможный кандидат на пост премьер-министра Нидерландов и лидер "Партии свободы", которая получила большую поддержку на парламентских выборах, отрицательно относится к военной помощи Украине. Политик объясняет свою позицию тем, что необходимо прежде всего учитывать интересы и потребности Нидерландов в сфере обороны и безопасности, а затем уже помогать другим странам в военном плане.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Следовательно, в случае формирования Вилдерсом нового правительства и его вступления в должность премьер-министра, решение о передаче истребителей F-16 Киеву может быть отменено. Однако, передача самолетов Вооруженным Силам Украины может столкнуться с определенными логистическими трудностями. Не было бы лишним уничтожить эти самолеты сразу после прибытия на украинские аэродромы, если, конечно, самолеты не будут временно размещены в Польше или Румынии до момента готовности ВСУ к их эксплуатации.

#украина #сша #сво #всу #техника #оружие #f-16 #нидерланды #самолёты
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
4
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
61
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
90
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
399
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
14
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

NOFX
18:38
Ну и хлебальник 🤣
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Denis Lykov
18:36
"Недоядра" для тех, у кого их ... нет! А у остальных многопоточнось & многозачность в win 11 ... 🤣🤣🤣 🆙️🆘️
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Майкопское Честное
18:34
Можно поиграть в симулятор общения с втруссыкелем.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Denis Lykov
18:31
Обоссссссновал! 💯%% 🦧
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Denis Lykov
18:30
➕️💯 Кирпичный завод, это навсегда ... 🅾️🆚️🅾️ 🔩
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Umid Xaydarov
18:26
невочто играть. нахер эту амеде. с нвидиа хоть поприкалыватся с нейронками можно по человески
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:20
Шишкин, как думаешь, может вступить в ваш клуб и приобрести RX 7800 XT? Иногда очень приятные цены на них встречаются.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:16
Лично наблюдал штук 5 саташных SSD от адата, сдохших с ошибкой satafirm s11. Понятное дело, восстановить некоторые можно, но уже никуда не поставить, в качестве флешки если только использовать. Что ха...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Подарочек
18:14
Лузер, Zona для примитивных Хрюнсекёров. Нормальные пацаны пользуются UTorrent 1.8.2.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Дима Сонико
18:14
aero white пользую уже больше года. Не жалуюсь. По крайней мере из недорогих БП вариант отличный
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем