Первая партия будет состоять из 18 самолётов, а всего сообщается о 42 экземплярах

Руководство Нидерландов одобрило начало процесса передачи Украине первой партии истребителей F-16 американского производства. О деталях операции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

реклама

Первая партия будет состоять из 18 истребителей F-16, которые были произведены в Соединённых Штатах. Нидерланды предварительно обещали передать всего 42 истребителя F-16, которые являются частью вооружения военно-воздушных сил страны. Основная партия самолетов будет передана прямо в руки украинских военно-воздушных сил, в то время как небольшая часть будет использована для тренировки украинских военных летчиков за пределами страны.

Принятие решения о передаче Украине истребителей F-16 вызвано неотложной необходимостью. Герт Вилдерс, возможный кандидат на пост премьер-министра Нидерландов и лидер "Партии свободы", которая получила большую поддержку на парламентских выборах, отрицательно относится к военной помощи Украине. Политик объясняет свою позицию тем, что необходимо прежде всего учитывать интересы и потребности Нидерландов в сфере обороны и безопасности, а затем уже помогать другим странам в военном плане.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следовательно, в случае формирования Вилдерсом нового правительства и его вступления в должность премьер-министра, решение о передаче истребителей F-16 Киеву может быть отменено. Однако, передача самолетов Вооруженным Силам Украины может столкнуться с определенными логистическими трудностями. Не было бы лишним уничтожить эти самолеты сразу после прибытия на украинские аэродромы, если, конечно, самолеты не будут временно размещены в Польше или Румынии до момента готовности ВСУ к их эксплуатации.