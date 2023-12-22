Об этом сообщил официальный представитель украинского оборонного ведомства Илларион Павлюк

Представители Министерства обороны Украины заявили о решимости набрать необходимое количество военнослужащих в Вооруженные Силы Украины, будь то по собственной воле или принудительно.

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Илларион Павлюк, официальный представитель украинского оборонного ведомства, заявил в интервью украинскому телевидению, что с целью защиты государства, Киев намерен обеспечить необходимое количество вооруженных сил любыми возможными способами. Механизмы набора и принудительной мобилизации будут использованы для достижения этой цели. Учитывая тот факт, что добровольцев, готовых присоединиться к ВСУ, практически не осталось, пополнение потерь Вооруженных Сил Украины будет осуществлено принудительно.

Представитель Минобороны Украины не уточнил конкретное количество военнослужащих, подлежащих мобилизации, однако глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил о планах мобилизировать полмиллиона новых военнослужащих.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее объявил, что в боевых действиях будут участвовать все граждане, даже те, которым удалось сбежать с территории Украины. Глава Министерства обороны Украины в своем интервью немецкой прессе сообщил о планах привлечения граждан, находящихся за пределами Украины, в Вооруженные Силы Украины в следующем году. Однако власти ФРГ оперативно заявили, что не планируют возвращать защитников Украины, нашедших убежище на их территории.