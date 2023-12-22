По словам министра юстиций, власти ФРГ против принудительных мобилизационных мероприятий

Германия не дала согласие Украине в отправке украинских граждан на родину для мобилизационных мероприятий. Киеву будет разрешено набирать новых солдат Вооруженных Сил Украины в других регионах, но не в Федеративной Республике Германия. Официальное заявление было сделано министром юстиции страны, Марко Бушманном.

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Берлин не будет отправлять украинцев для принудительной отправки на линию боевого соприкосновения, как мужчин, так и женщин. Немецкое население высказывает свое недовольство по поводу таких мер, и поэтому правительство Германии настаивает на трудоустройстве украинцев в государстве, чтобы они начали зарабатывать самостоятельно, не получая социальные пособия. Представители Германии хотят, чтобы украинцы активно работали и вносили свой вклад в развитие страны. Однако, за два года многие из соотечественников так и не смогли найти работу, и возможно, что они пока еще не приняли полноценное участие в трудовой деятельности в Берлине.

Министр юстиции Марко Бушманн подчеркнул, что не будет принуждать граждан Украины проходить призыв или служить в армии против их воли. Он отвечал на вопросы, связанные с желанием министра обороны Украины Умерова призвать всех украинцев, находящихся за границей.

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Киев имеет амбициозные планы в отношении мобилизации. Генеральный штаб ВСУ требует призвать полмиллиона жителей страны, при этом президент Зеленский делает вид, будто ему приходится подчиниться этим требованиям. Глава СНБО Данилов выразил желание отправить на фронт всех украинцев без исключения. В связи с этим Верховная Рада готовит новый законопроект, позволяющий привлечь к мобилизации народ, включая женщин и инвалидов, с целью усиления военного потенциала.