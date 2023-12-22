Новые модели не будут иметь вариантов с хранилищем в 1 терабайт

По информации, полученной от автора утечки Эвана Бласса, стало известно, что Samsung готовится представить линейку смартфонов Galaxy S24. Он опубликовал сравнительную таблицу, из которой можно сделать выводы о характеристиках будущих моделей.

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Топовая версия S24 Ultra будет обладать большим объемом памяти, хранилищем и разрешением камеры. Однако у основных моделей этой серии будут некоторые изменения. Например, S24+ будет иметь немного меньший размер экрана по сравнению с Ultra, 6.7 дюймов. Камера тоже будет отличаться: трехобъективная настройка с основной камерой 50 Мп вместо 200 Мп, как у флагмана. Все три модели смогут записывать видео в формате 8K, но телеобъектив S24+ будет иметь максимальное увеличение масштаба изображения в 3 раза.

Конфигурация памяти и накопителей у Ultra и S24+ будет идентичной: 12 ГБ оперативной памяти и выбор между моделями с объемом 256 ГБ или 512 ГБ. Таким образом, Samsung отказалась от опции 1 ТБ, которая была доступна в модели S23 Ultra. Телефон среднего класса S24+ будет иметь немного меньшую емкость аккумулятора – 4900 мАч по сравнению с 5000 мАч у Ultra.

Стандартная версия Galaxy S24 будет иметь экран размером 6.2 дюйма и такую же камеру, как у S24+. Однако в ней будет немного меньше хранилища, оперативной памяти и аккумулятора. Оперативная память составит всего 8 ГБ, а варианты объема внутренней памяти будут предлагаться на 128 ГБ или 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, что является небольшим улучшением по сравнению с предыдущей моделью емкостью 3900 мАч.

Также утечка спецификации указывает, что S24+ и S24 будут иметь корпус из алюминия, в отличие от титанового корпуса Ultra, а поддержка S Pen будет доступна только в флагманской модели. Кроме того, все три модели S24 будут оснащены новейшим процессором Qualcomm Gen 3, заменившим Snapdragon 8 Gen 2.

Согласно предыдущей информации, искусственный интеллект станет важной особенностью серии S24. Камеры будут использовать стабилизацию изображения на основе ИИ, чтобы получать более четкие фотографии даже при низком освещении. По слухам, другие функции, основанные на искусственном интеллекте, могут включать в себя встроенное оборудование, аналогичное тому, которое применяется в Google Pixel 8. Это может включать генеративные функции, например, перевод голоса в режиме реального времени, текстовые резюме и манипулирование изображениями на основе искусственного интеллекта для расширения фотографий или создания обоев.

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Официальная презентация серии S24 от Samsung ожидается 17 января. Пока нет информации о ценах на новые модели.