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Zelikman
Талибан начал восстанавливать советскую и американскую бронетехнику для своей армии
На территории Афганистана имеется большое количество брошенной военной техники

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  Афганское исламистское движение Талибан сообщает о своем намерении воскресить крупные партии боевой техники советского и западного происхождения, которая будет использоваться его вооруженными силами.

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  С тех пор, как Талибан пришел к власти в Афганистане, ему не удалось закупаться вооружением у большинства поставщиков, и это заставило его полностью зависеть от собственных возможностей по ремонту. В свете этого, после отсутствия США в стране, существует большое количество действующей техники, а также техники, требующей восстановления.

  В связи с этим, Талибан принял решение о проведении масштабного ремонта боевых машин, как тех, что остались после расформирования армии, так и тех, что были оставлены американцами. Например, возвращенные к жизни боевые транспортные машины М113, а также транспортные/медицинские эвакуационные машины М577, получили внимание. Также проводятся ремонтные работы советской техники, включая ту, что хранится на обширном "танковом кладбище" в Герате. В частности, некоторые «оживленные» танки Т-62/62М и боевые машины пехоты БМП-1/2 попали в кадры.

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  "Многие из этих машин были оставлены Красной Армией, которая покинула эту страну несколько десятилетий назад", - утверждают западные источники.

#сша #техника #оружие #танки #ссср #бмп #афганистан #талибан
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