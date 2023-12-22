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Zelikman
Покупатель Tesla Model Y отдал $14000 за ремонт новой машины
Согласно расследованию Reuters, у Tesla это далеко первый случай отказа в ремонте

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  Мужчина по имени Шрейанш Джайн заявил агентству Reuters, что его недавно приобретенная Model Y от Tesla вышла из строя всего через один день после покупки. Он отметил, что пробег автомобиля составлял всего 115 миль на момент поломки. Возникшая проблема заключалась в разрушении передней правой подвески после медленного поворота в своем районе. Управление стало невозможным, а детали автомобиля громко царапали дорогу, заставив Джайна остановиться.

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  Ремонт автомобиля занял почти 40 часов работы, включая перестройку подвески и замену рулевой колонки. Сначала сотрудник сервисного центра сообщил Джайну, что не было обнаружено никаких видимых внешних повреждений, и намекнул, что Tesla покроет стоимость ремонта, как и ожидалось при покупке нового автомобиля. Заключительная сумма ремонта составила $14 000, но компания отказалась возместить эти расходы, утверждая, что поломка подвески была следствием предшествующего повреждения, связанного с эксплуатацией автомобиля.

  Для того чтобы страховая компания покрыла часть расходов, Джайну пришлось заплатить франшизу в размере около $1250, однако, после этого она значительно повысила страховую премию для его другого автомобиля. В результате этого неприятного опыта, бывший поклонник Tesla решил продать свой отремонтированный Model Y на $10 000 дешевле, чем заплатил за него.

  Расследования и опросы, проведенные Reuters, показали, что случай Джайна - одно из многих подобных происшествий, связанных с новыми автомобилями Tesla, выпущенными не менее чем семь лет назад и охватывающих линейку Tesla по всему миру. Однако, компания Tesla скрывает от клиентов и органов безопасности информацию о частоте и масштабах проблем с подвеской и рулевым управлением своих электромобилей, обвиняя владельцев в неисправности деталей.

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  Известно, что Model Y имеет проблемы с контролем качества, такие как неудачная покраска, дефектные уплотнители дверей и стекол, а также ослабленные ремни безопасности. Сам Илон Маск признал, что некоторые Tesla поставляются с проблемами качества, и это особенно важно в периоды увеличения производства. Он отметил, что если бы компания знала о проблемах заранее, они были бы исправлены до поставки автомобилей.

#tesla #автомобили #цены #ремонт #электрокары #model y
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