Данные видеоадаптеры должны будут составить конкуренцию новым графическим процессорам от Nvidia и AMD

В дорожной карте Intel появился слайд презентации, который указывает на выпуск видеокарт Arc Battlemage в следующем году. Это подтверждает предыдущие утечки и слухи. В 2024 году Intel также может запустить второе поколение массовых графических процессоров и первые адаптеры для энтузиастов, которые будут конкурировать с линейкой AMD RDNA 4 и, возможно, GeForce RTX 5000 от Nvidia.

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Однако, основное внимание презентации Intel, посвященной запуску процессоров Meteor Lake в Японии, уделяется их амбициям в области искусственного интеллекта. Тем не менее, на слайде также есть раздел, посвященный графическим процессорам, с надписью "Предстоящие продукты" на 2024 год и изображением графического чипа Battlemage. Это первый раз, когда Intel публично объявляет о выпуске новых специализированных графических процессоров в следующем году.

HWiNFO также объявила о поддержке видеокарт Intel, включая Battlemage и его преемника Celestial, в последней версии своего диагностического программного обеспечения. Кроме того, они проводят работу по интеграции графических процессоров Panther Lake и Nova Lake.

Утечки информации за 2023 год показали, что Battlemage будет включен в дорожную карту компании на 2024 год со значительными улучшениями по сравнению с первой серией Intel Alchemist. Технология основана на архитектуре Xe2 HPG и будет производиться по 4-нм процессу технологической фирмы TSMC. Улучшения включают повышенную производительность трассировки лучей, обновленные возможности DeepLink и новые функции машинного обучения, включая метод генерации кадров искусственного интеллекта ExtraSS, представленный Intel.

В прошлом у графических процессоров Alchemist Intel возникали проблемы при запуске в 2022 году, связанные с оптимизацией драйверов для игр DirectX 11 и DirectX 9. Многочисленные обновления программного обеспечения в значительной степени улучшили производительность, но Intel до сих пор не смогла значительно увеличить свою долю рынка графических процессоров AMD AIB.

Компания подтверждает, что Battlemage также будет конкурировать в сфере энтузиастов. Если линейка будет запущена в 2024 году, она будет конкурировать с серией AMD RDNA 4, состоящей из основных продуктов, и обновленными картами Nvidia RTX 4000 Super. Предстоящая RTX 5000 от Nvidia также может попасть на рынок в следующем году.

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