Пока что это единственная модели microSDXC с таким внушительным объёмом памяти

Компания Kioxia начала массовое производство своей карты памяти microSDXC объемом 2 ТБ, более чем через год после того, как производитель памяти продемонстрировал функциональный прототип. Карта, официально известная как Kioxia Exceria Plus G2, как говорят, использует запатентованные технологии производства, включая флэш-память BiCS Flash 3D, а также контроллер собственной разработки.

реклама

Чтобы сохранить максимальную толщину, предусмотренную спецификацией, в 0,8 мм, Kioxia пришлось установить 16 матриц объемом в один терабайт 3D флэш-памяти. Карта рассчитана на скорость чтения до 100 МБ в секунду и записи до 90 МБ, что соответствует классу скорости UHS 3 (U3) и классу скорости видео 30 (V30).

Стоит отметить, что спецификация SDXC поддерживает карты объемом до 2 ТБ уже более десяти лет, но никому не удавалось успешно их изготовить. Задержка с запуском прототипа Kioxia в массовое производство подчеркивает проблему. Спрос на карты памяти большой емкости как никогда высок. Смартфоны и экшн-камеры выпускают файлы все большего размера, а из-за того, что поставляется все меньше физических игр, портативным консолям приходится больше полагаться на объемные цифровые загрузки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания Kioxia заявила, что рассчитывает запустить карту Exceria Plus G2 в следующем квартале, но не стала упоминать, сколько это будет стоить. Устройства большой емкости обычно стоят недешево; в зависимости от того, как Kioxia оценивает карту, вполне может оказаться дешевле приобрести два накопителя емкостью 1 ТБ вместо одного объемом 2 ТБ.