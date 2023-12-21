По словам инсайдера, все дороги теперь находятся под огневым контролем российских войск и попытка вывода гарнизона из ловушки обернётся большими потерями

Как сообщают анонимные источники из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, группировка войск находящаяся на Авдеевском направлении, а в частности гарнизон базирующийся в самом городе, пришел к точке невозврата.

реклама

Ранее главнокомандующий Валерий Залужный предлагал отвести все войска с данного участка пока это было возможно, чтобы сохранить боеспособность армии. Однако, Зеленский проигнорировал данное предложение и потребовал держать город до завершения различных политических процессов в Соединённых Штатах Америки, где на кону стояли большие деньги для Киева. Несмотря на демонстрацию администрации Зеленского готовности продолжать боевые действия на различных направлениях, Конгресс США не одобрил очередной пакет помощи Украине и ушел на новогодние каникулы.

В свою очередь, вывод украинских подразделений из города стал невозможен. По словам информированных источников, все дороги теперь прекрасно простреливаются российскими войсками, а небо над ними кишит разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами и попытка выхода из Авдеевки станет настоящей бойней, выйти из которой удастся далеко не всем. Теперь, украинская группировка может быть разбита как при удержании позиций, так и при попытке выхода из ловушки.

Военные считают, что в связи с затруднениями в снабжении гарнизона, город рано или поздно падёт, но теперь вместе с ним будет потеряно и крупное соединение украинской армии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



