Россия наращивает своё присутствие в дружественных регионах Африканского континента

Как сообщают источники, Министерство Обороны Российской Федерации начало вербовку специалистов в свой Африканский Корпус для выполнения боевых задач в дружественных регионах континента и борьбы с различными радикальными группировками.

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Среди выполненных задач уже называется участие в операции по освобождению малийского города Кидаль от группировки исламистского "Координационного Движения Азавад". Однако, всё же не стоит забывать о непомерном вкладе в борьбу с данной организацией Частной Военной Компании «Вагнер», которой ранее объявили войну лидеры Азавад. Сотрудники "Оркестра" сыграли огромную роль в совместной с Вооруженными Силами Республики Мали операции по штурму и зачистке провинциального города.

Подтверждают данный факт различные западные средства массовой информации и местные источники. Также в сети имеются видео и фотоматериалы с флагами ЧВК «Вагнер» как над самим городом, так и в руках местных жителей, вышедших на митинг в честь освобождения города от радикалов.

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Тем не менее, сам факт наращивания российской группировки сил в Африке говорит о расширении сотрудничества России со своими африканскими партнёрами, что немаловажно на фоне слухов о прибытии в регион американских конкурентов Группы Вагнера в лице ЧВК "Bancroft".