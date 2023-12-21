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Zelikman
Российские войска вновь ударили по аэродрому в Староконстантинове
Это уже восьмая подряд атака на данный аэродром, используемый украинской армией для атак на Крым и другие регионы России

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  В ночное время с 20 на 21 декабря армия России продолжила свою серию атак, осуществляя комбинированные удары по различным объектам Вооруженных Сил Украины. Не обращая внимания на международные призывы к прекращению военных действий, российские силы продолжают усиливать свою активность, причиняя значительный ущерб как инфраструктурным объектам вооруженных сил Украины, так и технике.

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  Одной из наиболее значимых атак была нанесена "Геранями" на объект размещения личного состава украинской армии в Запорожье. В результате атаки ликвидировано до 14 солдат, включая двух высокопоставленных офицеров. Николаев стал еще одной областью, попавшей под удар российских беспилотников. Боеприпасный склад был поражен и уничтожен, произошла детонация. Полтавская область также оказалась под прицелом российских войск. Аэродром в Миргороде подвергся атаке российских дронов-камикадзе. Украинские власти говорят о «падении обломков».

  Уже восьмую ночь подряд российские дроны прилетают в Хмельницкую область и наносят урон инфраструктуре военного аэродрома возле Староконстантинова. Потенциал украинской авиации постепенно угасает.

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  Воздушную тревогу объявляли на большей части территорий, подконтрольных Киеву, в том числе в Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях.В свете этих событий очевидно, что Россия имеет обширные запасы различных БПЛА, способных проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону, раз ВСУ не способны обеспечить безопасность одного из основных военных аэродромов.

#сво #всу #техника #армия #оружие #авиация #дроны-камикадзе
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