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Zelikman
В случае триумфа России на Украине, НАТО потерпит первое поражение с самого создания организации
Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен

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  В случае неудачи украинских Вооруженных Сил против российской армии, Североатлантический Альянс столкнётся с масштабными последствиями, утверждает Стивен Брайен, экс-помощник заместителя министра обороны США. Он подчеркивает, что в настоящее время НАТО и Украина находятся в затруднительном положении. Страны-члены Североатлантического Альянса испытывают трудности с набором достаточного числа солдат, и военная техника западного производства показала свою неэффективность во время столкновения с российскими подразделениями на Украине. 

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  По мнению эксперта, в случае провала Украины, который всё ближе благодаря активным действиям российской группировки войск, Альянс потерпит крупное поражение – первое и единственное с самого создания организации в 1949 году. Но со своей стороны, Западные страны в течение десятилетий выстраивали общество, где служба в армии потеряла свой престиж. Восстановление былой мощи таких европейских держав, как Германия или Франция, теперь маловероятно. 

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  Необходимо отметить, что западные средства массовой информации последние месяцы опубликовали множество негативных статей и комментариев, прогнозирующих неудачу Вооруженных Сил Украины. Авторами этих материалов, как правило, являются бывшие военные эксперты из стран-членов военно-политического блока и отставные агенты разведывательных служб. Они, уже не связанные обязательствами официальной линии своих правительств, могут свободно высказывать свои мысли и писать то, что они на самом деле думают и знают.

#украина #сша #сво #политика #всу #армия #нато #конфликт
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