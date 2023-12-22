Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен

В случае неудачи украинских Вооруженных Сил против российской армии, Североатлантический Альянс столкнётся с масштабными последствиями, утверждает Стивен Брайен, экс-помощник заместителя министра обороны США. Он подчеркивает, что в настоящее время НАТО и Украина находятся в затруднительном положении. Страны-члены Североатлантического Альянса испытывают трудности с набором достаточного числа солдат, и военная техника западного производства показала свою неэффективность во время столкновения с российскими подразделениями на Украине.

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По мнению эксперта, в случае провала Украины, который всё ближе благодаря активным действиям российской группировки войск, Альянс потерпит крупное поражение – первое и единственное с самого создания организации в 1949 году. Но со своей стороны, Западные страны в течение десятилетий выстраивали общество, где служба в армии потеряла свой престиж. Восстановление былой мощи таких европейских держав, как Германия или Франция, теперь маловероятно.

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Необходимо отметить, что западные средства массовой информации последние месяцы опубликовали множество негативных статей и комментариев, прогнозирующих неудачу Вооруженных Сил Украины. Авторами этих материалов, как правило, являются бывшие военные эксперты из стран-членов военно-политического блока и отставные агенты разведывательных служб. Они, уже не связанные обязательствами официальной линии своих правительств, могут свободно высказывать свои мысли и писать то, что они на самом деле думают и знают.