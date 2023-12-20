Усилия США могут лишь усугубить конфликт в регионе

Более ста контейнеровозов теперь избегают Красного моря, предпринимая длинные путешествия вокруг Африки, чтобы миновать атаки, что приводит к увеличению расходов и задержек в международной торговле.

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Как сообщает Kuehne + Nagel, логистический гигант, 103 контейнеровоза изменяют свой маршрут, обходя Красное море через Африку. Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и авиамаршрутов вместо путешествия по опасным морским путям, которые являются основой для 12% мировой торговли. Атаки на коммерческие суда со стороны хуситов из Йемена имеют серьезные последствия для мировой экономики, сопоставимые с эскалацией военного конфликта между Израилем и ХАМАСом, но непредсказуемые для большинства аналитиков.

Хуситы нападают на суда, связанные с Израилем. Между тем, Соединённые Штаты Америки и их союзники стремятся выработать реакцию на угрозу, не усугубляя ситуацию, однако, судя по опасениям экономических экспертов, получается не очень. В то время как Вашингтон ищет общую позицию, в том числе возможные удары по Йемену, грузоперевозчики готовятся к сбоям в течение нескольких недель. Страховые взносы и ставки фрахта растут, а цены на нефть также повышаются, что потенциально усиливает инфляцию. Контейнеровозы, направляющиеся в Западную Европу, избегают Красного моря, огибая его южную оконечность, что увеличивает время в пути на 10-14 дней.

Создание новой оперативной группы США и их союзниками для борьбы с хуситами, находится на стадии планирования, и пока непонятно, когда она будет сформирована. США также рассматривают возможные военные действия против хуситов. Однако, некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, опасаются, что военные удары могут стимулировать хуситов, которые обладают значительным арсеналом баллистических ракет, стать еще более агрессивными.

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Грузоперевозчики волнуются, что новые решения приводят к собственным проблемам, таким как задержки конвоев. Действительно, ожидается замедление торговли из-за необходимости ждать прохождения конвоев через регион, как отмечает глава исполнительного директора Euronav NV Александр Саверис. Атаки хуситов потенциально создают более серьезную и продолжительную кризисную ситуацию для морской торговли, чем закрытие Суэцкого канала в 2021 году.