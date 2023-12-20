Российская армия продвигается ежедневно, вытесняя украинские формирования из их укреплений

Сообщения о дальнейшем развитии прогресса российскими военными вблизи Новомихайловки поступают из Марьинского направления Специальной Военной Операции. Находясь между Марьинкой и Угледаром, данный населенный пункт расположен на Востоке от дороги, соединяющей вышеуказанные города.

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Недавно поступила информация, что российские военные освободили от украинских формирований южную часть Новомихайловки - ту, что расположена к Югу от улицы Тимирязева. В результате этого, российские войска теперь контролируют территории двух сельскохозяйственных предприятий, причем одно из них находится в непосредственной близости от упомянутой сельской улицы.

Украинские средства массовой информации подтверждают сообщения о продвижении подразделений Российской Федерации, заявляя, что это продвижение составило примерно 800 метров вглубь и до 1,75 километров в ширину. Таким образом, это является подтверждением охвата Новомихайловки с южной стороны, включая выход к улице Тимирязева.

Напомним, что ранее российские войска освободили Марьинку и продвинулись еще южнее - в направлении села Победа. Этот участок выступает в качестве линии обороны Вооруженных Сил Украины, защищающей Угледар с Севера.

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Сложные погодные условия и непроходимая грязь замедляют ход операции, однако, продвижение российских военных сил продолжается ежедневно даже на тех направлениях, которые ранее были выбраны Вооруженными Силами Украины для так называемого "летнего контрнаступления".