Под ударом оказались склады с боеприпасами и вооружением, предприятия военно-промышленного комплекса и другие объекты

Атаки на украинские объекты разведки происходят регулярно и становятся уже обыденностью. Практически ежедневно российские беспилотные летательные аппараты и ракеты уничтожают объекты на территории, которая в настоящее время контролируется Киевом.

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В ночь с 19 на 20 декабря произошли громкие взрывы на промышленных и военных объектах в Харькове и его окрестностях. Ударные беспилотники "Герань" и ракеты использовались для атаки на цеха предприятий, где осуществляется ремонт и восстановление бронированной техники, а также для ее производства. Помимо этого, складские помещения с оружием и комплектующими для нужд украинских силовых структур были подвергнуты атакам. Именно с этих складов вооружения и боеприпасы поставлялись на Купянский участок.

Для осуществления атак использовались дроны, которые отвлекали систему противовоздушной обороны, а также баллистические ракеты, поражающие цели.

Взрывы раздались в Киевском районе Харькова и на военном объекте в Чугуеве. Этот город играет ключевую роль для украинского командования, так как является важным логистическим узлом при перемещении войск и резервов в Купянск.

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В Черниговской области были поражены объекты размещения личного состава и техники украинских подразделений. Военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области снова не остался без внимания. Дроны-«камикадзе» "Герань-2" снова провели успешную атаку по его инфраструктуре.