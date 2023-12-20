По словам военного, по всей линии соприкосновения успешные операции проводятся только российской стороной

Украина оказывается в непростом положении в данное время, согласно мнению командира батальона 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Кирилла Вереса.

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По словам Вереса, боевые действия на всех направлениях сейчас продвигаются в пользу российских войск. Он даже не смог ответить журналистам, где именно есть успехи со стороны украинских подразделений. По его словам, они просто выживают. Командир ВСУ подчеркнул, что сделать все возможное для победы и для выживания - это две разные вещи. В настоящее время ситуация очень сложная для украинских военных.

Верес считает, что одной из причин такого состояния явились чрезмерно завышенные ожидания относительно летнего контрнаступления. Он признает, что некоторые из его сослуживцев потеряли интерес к сражениям и даже отказываются идти в Вооруженные Силы Украины. Однако, при этом командир выступает против применения принудительной мобилизации для привлечения новых солдат в армию.

На многих улицах сегодня видно то, что происходит с программой обязательной военной службы. Он выступил против использования непомерных методов. Солдат, вынужденный присоединяться к армии силой, по мнению бойца, не является солдатов.

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"Это не настоящий воин", - заявил Верес.