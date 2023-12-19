Новейшая модель оказалась такой же сложной в разборке, как и предыдущая

M3 iMac представляет собой достаточно сложное устройство в отношении его разборки: необходимо снять экран, чтобы получить доступ к внутренностям, где находится всё аппаратное обеспечение. Дисплей крепится к корпусу с помощью клея, который относительно легко удаляется, но в старой модели Intel iMac использовалась магнитная система крепления, справиться с которой было проще. Внутри видна материнская плата M3, закрепленная численными винтами, а антенны Wi-Fi и Bluetooth расположены за логотипом Apple.

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В последней версии iMac применена тонкая конструкция, которая требует использования внешнего блока питания, а также содержит порт Ethernet. По видео разборки видно, что одним из основных изменений по сравнению с моделью M1 является использование одной батареи CMOS вместо двух. В целом, дизайн внутреннего интерьера остается очень похожим на старшую модель, включая два радиатора.

Как и в предыдущей модели, в новом iMac можно заменить только два вентилятора, порты Thunderbolt и батарею CMOS, тогда как модули SSD и память припаяны к материнской плате и не подлежат замене пользователем. Динамики расположены за дисплеем, а подставка крепится к середине корпуса. Хотя подставку можно заменить на VESA-крепление, для этого необходимо снять экран с корпуса.

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Интересно, что iFixit не присвоили M3 iMac оценку по ремонтопригодности, но с учетом того, что модель M1 получила всего 2 из 10, есть предложение, что новое устройство также получит такую же низкую оценку. Компьютеры Mac никогда не были самыми легкими в ремонте устройствами, и новый iMac продолжает эту традицию, которую, как известно, трудно изменить.