В самой компании заявляют, что набор на украинское направление только начнётся в ближайшее время

Наверняка все уже знают, что ещё до объявления Частной Военной Компании «Вагнер» о возвращении в зону проведения Специальной Военной Операции на Украине под эгидой Росгвардии, некоторые сотрудники организации приняли решение переходить в ряды других российских подразделений.

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Ярким примером является группа «Камертон», входящая батальон спецназа «Ахмат» и сформированная из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В настоящий момент парни успели отличиться на линии боевого соприкосновения на Артёмовском направлении. Также поступала информация о ребятах, вступивших в Вооружённые Силы России и заключивших контракты с Министерством Обороны.





Накануне появилось видео с отправкой на передовой отряда из Интернациональной бригады «Пятнашка», среди которых можно было заметить бойца медицинской службы из числа бывших сотрудников компании «Вагнер». Данный факт в видео не озвучивается, но всё довольно очевидно по шеврону одного из военнослужащих.

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В самой же компании ранее сообщалось, что в настоящий момент, в зоне проведения Спецоперации сотрудников "Оркестра" нет. Однако, в пресс-службе компании намекнули, что набор на "ближнее" направление в скором времени возобновится, так как все бюрократические проволочки практически решены.