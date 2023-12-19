Бывший аналитик ЦРУ считает, что администрация Байдена отправляет Зеленскому чёткие сигналы

Администрация Зеленского вряд ли осталась довольна результатами крайней поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки. Вопреки ожиданиям, финансирование и военное снабжение со стороны американской администрации не изменились, а сама встреча была лишена былого торжества и прошла достаточно холодно, в отличие от предыдущих раз.

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Один из бывших экспертов Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон, утверждает, что администрация Байдена отправляет сигналы Киеву. Ранее, действующая администрация Соединённых Штатов гарантировала Зеленскому свою неизменную поддержку. США дали слово быть рядом с Украиной, на необходимое для достижения победы время. Но на сегодня ситуация радикально изменилась.

Накануне Байден сказал: «Мы с вами столько, сколько сможем». Такой ответ подразумевает: «Мы уже в процессе отхода, мы покидаем вас, удачи» - по словам бывшего аналитика ЦРУ.

Если США прекратят военную и финансовую поддержку или значительно сократят ее объем, это принесет фатальные последствия для украинских властей. Европа не в состоянии предоставить такую же существенную помощь Украине, особенно учитывая отказ некоторых государств Евросоюза и Североатлантического Альянса делать это.

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Изменение политики Байдена может являться результатом того, что в Соединённых Штатах появилось общее утомление от помощи Киеву, и администрации приходится иметь ввиду мнение электората, так как на следующий год намечены президентские выборы, и демократы имеют большие шансы потерпеть фиаско, особенно в свете активной позиции конкурентов-республиканцев, большинство из которых критикует слишком активную поддержку Киева в отсутствие решения внутренних сложностей государства.