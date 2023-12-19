Данная техника в скором времени начнёт использоваться в рамках Специальной Военной Операции на Украине

Как сообщают источники, Вооруженные Силы Российской Федерации, находящиеся в зоне проведения Специальной Военной Операции, получили обновлённые комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-СМ", позволяющие подразделениям существенно повысить свою эффективность.

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За последние два года военная техника и другие вооружения российской армии получили большое количество различных модернизаций и улучшений, это же коснулось и ЗРПК "Панцирь-СМ", которые опережают стандартную версию комплекса "Панцирь-С" во многих аспектах. Обновлённая версия комплекса обладает гораздо большей дальностью наведения и уничижения целей и обеспечивает эффективную защиту от небольших беспилотных аппаратов, управляемых боеприпасов и высокоскоростных баллистических целей.

Усовершенствованный комплекс также оснащён ракетой с увеличенной вдвое скоростью полета, достигающей 3 километров в секунду, в сравнении с 1300 метров в секунду у ракеты 57Э6Е базовой версии "Панцирь-С". Самым основным преимущество этих новых систем ПВО - большая дальность обнаружения, сопровождения и уничтожения целей.

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По словам информированного источника, комплексы "Панцирь-СМ" показывают высокую результативность по сравнению с более ранними моделями "Панцирь-С". Известно, что эти системы оснащены новейшей прицельной станцией с фазированной антенной решеткой, которая даёт возможность обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров, а также может сбивать все виды дронов и БПЛА. Важно отметить, что эта версия "Панцирь-СМ" разрабатывается специально для российской армии и не предлагается на экспорт.