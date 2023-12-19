Сообщается об окружении населённого пункта Новомихайловка

Российское наступление на южном направлении от Марьинки идёт полным ходом. Одной из задач этой операции, по всей видимости, является отрезать связь между гарнизонами украинских войск в Угледаре и районе Марьинки.

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Вчера, вооруженные силы Российской Федерации окружили село Новомихайловка и зашли с южной стороны. Сегодня продвижение не прекращается на южной части этого населенного пункта.

Армия РФ сняла украинские формирования с позиций, которые были укреплены на территории Новомихайловского кладбища. Кроме того, российская армия заняла позиции на сельскохозяйственных предприятиях Новомихайловки, находящихся к Югу от улицы Тимирязева.

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Вместе с этим, российские подразделения расширили свою зону контроля на южном направлении от Новомихайловки в сторону Угледара. Украинские источники подтверждают эти сообщения, информируя о продвижении войск РФ примерно на 300 метров с шириной до полутора километров. Продвижение в сторону Угледара предоставит возможность оказывать дополнительное давление на украинскую армию на этом направлении и последовательно вытеснять ВСУ из пригородов Донецка, что снизит их возможности обстрела административного центра ДНР.