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Российское наступление на южном направлении от Марьинки идёт полным ходом. Одной из задач этой операции, по всей видимости, является отрезать связь между гарнизонами украинских войск в Угледаре и районе Марьинки.
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Вчера, вооруженные силы Российской Федерации окружили село Новомихайловка и зашли с южной стороны. Сегодня продвижение не прекращается на южной части этого населенного пункта.
Армия РФ сняла украинские формирования с позиций, которые были укреплены на территории Новомихайловского кладбища. Кроме того, российская армия заняла позиции на сельскохозяйственных предприятиях Новомихайловки, находящихся к Югу от улицы Тимирязева.
Вместе с этим, российские подразделения расширили свою зону контроля на южном направлении от Новомихайловки в сторону Угледара. Украинские источники подтверждают эти сообщения, информируя о продвижении войск РФ примерно на 300 метров с шириной до полутора километров. Продвижение в сторону Угледара предоставит возможность оказывать дополнительное давление на украинскую армию на этом направлении и последовательно вытеснять ВСУ из пригородов Донецка, что снизит их возможности обстрела административного центра ДНР.