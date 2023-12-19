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Zelikman
В США сообщили о формировании группировки в Красном море
Объединенный флот должен будет обеспечивать безопасность, проходящих в данном районе торговых судов

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  Главнокомандующий США Ллойд Остин заявил о формировании новой морской оперативной группы, задачей которой будет обеспечение безопасности коммерческих судов, проходящих через Красное море, их защита от нападений хуситов.

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  Остин подчеркнул, что недавний рост атак хуситов, находящихся в Йемене, создает серьезную угрозу для транзита товаров и торговли. В связи с этим создание новой оперативной группы, получившей название "Операция Защита Процветания", стало неотложной необходимостью. В состав оперативной группы войдут Соединённые Штаты Америки, Бахрейн, Франция, Канада, Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия и Сейшельские острова.

  Нападения в Красном море, которое является важнейшим торговым маршрутом для товаров и энергии и пропускает около 12% мировой торговли, создают новую угрозу для глобальных цепочек поставок и способствуют расширению конфликтных ситуаций в секторе Газа. В ответ на поддержку Ираном ХАМАС, Израиль заявляет о своем намерении уничтожить указанную группировку. Согласно заявлению США, хуситы также являются прокси-силами Ирана.

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  Остин сообщил, что во вторник будет организована виртуальная министерская встреча с целью обсуждения мер по обеспечению безопасности судов в Красном море. США также консультируются со своими союзниками в Персидском заливе относительно возможных военных действий в ответ на все более провокационные нападения хуситов.

#сша #флот #торговля #корабли #хуситы
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