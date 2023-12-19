Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Лига защиты ветеранов написала обращение в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
В организации просят посодействовать в увековечивании памяти основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина

реклама

  Накануне представители межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конлфиктов» зарегистрировали обращение в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, где просят посодействовать в увековечивании памяти Евгения Пригожина в культурной столице России.

реклама

  Евгений Викторович погиб 23 августа 2023 года в момент крушения его личного бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области. Предприниматель стал известен всему миру, как основатель и руководитель Частной Военной Компании «Вагнер», участвовавшей в огромном количестве боевых операций: Сирия, Ливии, Судан, Центральноафриканская республика, Мозамбик, Венесуэла, Мали, Мадагаскар и самое знаменитое участие подразделений в Специальной Военной Операции на Украине.

  Благодаря проведению ЧВК «Вагнер» "Бахмутской мясорубки", удалось сковать силы украинской армии на данном направлении и выгадать больше времени для подготовки российской линии обороны и резервов Вооружённых Сил России, а также нанести ВСУ существенный ущерб. Украинское командование направляло в город всё больше солдат для его удержания, но безрезультатно.

  В организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» заявили, что уже неоднократно обращались в комитет по культуре Санкт-Петербурга с предложениями по увековечиванию памяти Евгения Пригожина, однако там ответили отказом и, как к наивысшему представителю органов власти, организация обратилась к губернатору Беглову.

  Лига защиты настаивает на согласовании информационно-памятной конструкции в честь Евгения Викторовича для размещения на фасаде офиса предпринимателя, переименовании одной из улиц. Также планируется возведение памятника основателю ЧВК «Вагнер» в одном из районов Санкт-Петербурга.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Однако стоит отметить, у руководителя ЧВК «Вагнер» были непростые отношения с местными органами власти. Между сторонами не раз вспыхивали конфликты, поэтому сложно сказать, пойдет ли местная администрация навстречу или же нет.

#россия #сво #вагнер #евгений пригожин #санкт-петербург #александр беглов #чвкbear
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Россия наращивает экспорт угля до рекордных объемов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
27
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
9
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
10
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
9
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
12
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
2
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
5
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
25
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса
2

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
37
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
16
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
+
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
26
Какие игры мы ждем в 2024 году
9

Сейчас обсуждают

Bamboliny
10:48
Запись аналогового аудио на цифровые носители автоматически подразумевает компрессию. Это заложено в самой природе оцифровки. Исключение - только если аудио изначально создавалось как цифровой контент...
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Bamboliny
10:44
При чем тут Diamond Monster Sound MX300? Это чисто игровая карта, нацеленная на воспроизведение звука в 3D пространстве по технологи A3D, ни о каком аудиофильском качестве тут речи не идет.
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Truth Sееker
10:41
Это тебе не Шойгу, когда его спросили про победу, а в ответ он жалко разводит руками :D
Залужный отказался от своих слов про «патовость» ситуации в зоне боевых действий
Truth Sееker
10:36
Он и так на нужной помойке пишет, в чём проблема?
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
Китя.
10:36
Выйдет на ам5 это 8ххх это последней. а ам6 уже 9xxx. не возражаю запрыгивай в последней вагон. Потом перепрыгнешь с платформы ам5 на ам6 делов то на 3 копейки. ам6 выйдет в 2025 году.
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
DIP48
10:36
Интересно, прославляя революционеров всех мастей и их подрывную роль во время Первой Мировой и Русско-Японской войны, когда они разлагали тыл и фронт, занимались подрывной деятельностью и саботажем, р...
"Илья Муромец"- человек и самолет Первой Мировой
Дмитрий Зяблов
10:34
Это получается сикеля с горлынычем загребут ублажать тарасов.
На Украине вновь напоминают, что в случае необходимости женщин привлекут к мобилизации
Truth Sееker
10:34
Так ещё с начала войны пишут, что Украине конец пришёл, но это как то поменяло реальность, или тебе так спокойнее становится?)
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
Dimkovski
10:31
SSD и жёсткий стоят 15к ! Зато сидим на убогом на огрызке, который еле обгоняет семилетнюю 1080Ti. Убрать хард, и вуаля, у нас в системе 6700XT за 43тыс, в 1.5 раза быстрее 4060 и с 12гб памяти!
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
Артём Николаев
10:30
Если в тред заходит аудиофил или фотограф, говна на вентиляторе будет больше, чем при хохлосраче.
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем