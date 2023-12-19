В организации просят посодействовать в увековечивании памяти основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина

Накануне представители межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конлфиктов» зарегистрировали обращение в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, где просят посодействовать в увековечивании памяти Евгения Пригожина в культурной столице России.

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Евгений Викторович погиб 23 августа 2023 года в момент крушения его личного бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области. Предприниматель стал известен всему миру, как основатель и руководитель Частной Военной Компании «Вагнер», участвовавшей в огромном количестве боевых операций: Сирия, Ливии, Судан, Центральноафриканская республика, Мозамбик, Венесуэла, Мали, Мадагаскар и самое знаменитое участие подразделений в Специальной Военной Операции на Украине.

Благодаря проведению ЧВК «Вагнер» "Бахмутской мясорубки", удалось сковать силы украинской армии на данном направлении и выгадать больше времени для подготовки российской линии обороны и резервов Вооружённых Сил России, а также нанести ВСУ существенный ущерб. Украинское командование направляло в город всё больше солдат для его удержания, но безрезультатно.

В организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» заявили, что уже неоднократно обращались в комитет по культуре Санкт-Петербурга с предложениями по увековечиванию памяти Евгения Пригожина, однако там ответили отказом и, как к наивысшему представителю органов власти, организация обратилась к губернатору Беглову.

Лига защиты настаивает на согласовании информационно-памятной конструкции в честь Евгения Викторовича для размещения на фасаде офиса предпринимателя, переименовании одной из улиц. Также планируется возведение памятника основателю ЧВК «Вагнер» в одном из районов Санкт-Петербурга.

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Однако стоит отметить, у руководителя ЧВК «Вагнер» были непростые отношения с местными органами власти. Между сторонами не раз вспыхивали конфликты, поэтому сложно сказать, пойдет ли местная администрация навстречу или же нет.