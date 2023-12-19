По словам нардепа Ирины Совсун, государство может пойти на непопулярные меры для удержания линии соприкосновения

Ситуация на линии боевого соприкосновения Украины остается напряженной, и есть вероятность, что она может ухудшиться. В таком случае власти страны не исключают принятия "непопулярных" мер, включая мобилизацию женщин. Ирина Совсун, народный депутат партии "Голос", также высказала свою позицию относительно возможной отправки женщин на фронт.

реклама

Совсун подчеркнула, что в случае потерь Украины мобилизация женщин может стать необходимостью. Она заявила, что будут приняты "непопулярные" меры, и если это будет требоваться для защиты страны, то необходимость мобилизации женщин будет оправдана.

В то же время, Безуглая провела опрос среди украинских мужчин и женщин о готовности отказаться от гражданства для избежания мобилизации. Оказалось, что большинство респондентов не желает рисковать своими жизнями и не считает необходимым идти на войну за интересы администрации Зеленского. Таким образом, 74% опрошенных мужчин и большинство женщин также выразили желание отказаться от гражданства Украины. Процент готовых к этому варьируется от 77 до 82%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Полагаясь на новый законопроект, на Украине готовятся к мобилизации женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако отправка женщин на фронт будет происходить только по их собственному желанию.