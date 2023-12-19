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Zelikman
На Украине вновь напоминают, что в случае необходимости женщин привлекут к мобилизации
По словам нардепа Ирины Совсун, государство может пойти на непопулярные меры для удержания линии соприкосновения

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  Ситуация на линии боевого соприкосновения Украины остается напряженной, и есть вероятность, что она может ухудшиться. В таком случае власти страны не исключают принятия "непопулярных" мер, включая мобилизацию женщин. Ирина Совсун, народный депутат партии "Голос", также высказала свою позицию относительно возможной отправки женщин на фронт.

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  Совсун подчеркнула, что в случае потерь Украины мобилизация женщин может стать необходимостью. Она заявила, что будут приняты "непопулярные" меры, и если это будет требоваться для защиты страны, то необходимость мобилизации женщин будет оправдана.

  В то же время, Безуглая провела опрос среди украинских мужчин и женщин о готовности отказаться от гражданства для избежания мобилизации. Оказалось, что большинство респондентов не желает рисковать своими жизнями и не считает необходимым идти на войну за интересы администрации Зеленского. Таким образом, 74% опрошенных мужчин и большинство женщин также выразили желание отказаться от гражданства Украины. Процент готовых к этому варьируется от 77 до 82%.

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  Полагаясь на новый законопроект, на Украине готовятся к мобилизации женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако отправка женщин на фронт будет происходить только по их собственному желанию.

#украина #сво #политика #всу #армия #мобилизация
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