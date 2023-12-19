Они передал своему новому работодателю коммерческие секреты, связанные с производством и технологией нанесения полупроводниковых покрытий

Согласно сообщению Korea Economic Daily, в пятницу были арестованы два человека - Ким и Банг. Ким, ранее работавший менеджером в Samsung и ушедший на пенсию в 2016 году, перешел работать в ChangXin Memory Technologies. По информации издания, Ким передал своему новому работодателю коммерческие секреты, связанные с производством и технологией нанесения полупроводниковых покрытий, используемых для создания 16-нм чипов Samsung. Взамен Ким получал миллионную годовую зарплату.

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Осаждение является ключевой технологией в производстве полупроводников, при этом химическое осаждение из паровой фазы сменило физическое осаждение в качестве наиболее востребованного метода. В настоящее время Samsung занимает около 40 процентов мирового рынка DRAM. Трансферт такой информации также существенно сократил технологический разрыв между Samsung и китайскими компаниями.

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, с 2018 года в Южной Корее произошло более 30 подобных инцидентов. Это в четыре раза больше, чем в предыдущем пятилетнем периоде. Ким и Банг вернулись в Корею в октябре 2023 года и были арестованы прошлую пятницу. Они были обвинены в нарушении Закона о предотвращении и защите утечки промышленных технологий.

Издание Korea Economic Daily также сообщило, что прокуратура намерена активизировать расследование, чтобы определить, были ли причастны к инциденту ещё какие-либо соучастники, а также проанализировать аналогичные утечки, связанные с другими производственными процессами Samsung. Некоторые также высказывают мнение о необходимости более строгих наказаний для виновных в подобных преступлениях.

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