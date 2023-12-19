Общая стоимость контракта будет составлять 263,6 миллиона долларов

Власти Дании и Швеции объявили о согласовании поставок боевых машин CV90 для поддержки администрации Зеленского. Общая стоимость контракта составляет 263,6 миллиона долларов.

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По информации датского издания Nordjyske, окончательно принято решение было в результате переговоров между главой датского Министерства Обороны Троэльсом Лундом Поульсеном и его коллегой из Швеции Полом Йонсоном. Боевые машины CV90 уже стоят на вооружении армий Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Дании, Швеции и Финляндии. В Швеции используются около 550 таких бронемашин. Выпуск CV90 был начат в 1993 году и продолжается до сих пор. Они предназначены для перевозки солдат и оснащены дизельными двигателями от компании SAAB.

Вместе с поставками данной техники, также планируется передача запасных частей, боеприпасов и подписание многолетнего договора на предоставление технического обслуживания. Однако ситуация крайне оптимистична, поскольку передача этих машин украинским Вооруженным Силам может быть осуществлена только при условии их выживания во время боевых действий.

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Накануне стало известно, что Дания также готова организовать Украине 14-й трехлетний пакет военной поддержки на сумму свыше одного миллиарда американских долларов.