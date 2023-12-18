Благодаря данному изобретению, можно будет регулировать температуру вручную, а работать устройство сможет на солнечной энергии

В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи рассказывают о создании инновационной самоподдерживающейся личной терморегулирующей одежды, работающей на солнечной энергии. Целью данного изобретения является поддержание оптимальной температуры тела для комфорта и безопасности даже в условиях глобального потепления и экстремальных температур.

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Команда исследователей разработала уникальную систему терморегулирующей одежды, объединяющую органический фотоэлектрический модуль с двунаправленными электрокалорическими устройствами. Эти компоненты отличаются гибкостью и способностью улавливать солнечный свет, что позволяет использовать их без внешних источников питания.

Основная функция такой одежды заключается в расширении зоны температурного комфорта для человека с 22–28C до 12,5–37,6C. Более того, устройство обеспечивает 24-часовую работу благодаря всего 12 часам солнечного света. Дизайн одежды прост и компактен, что позволяет успешно интегрировать его в уже существующую одежду.

Исследователи пишут о возможности использования данной технологии в будущем для всепогодного управления температурным режимом без ограничений подачи энергии. Кроме того, дополнительная собранная энергия может использоваться для питания электронных устройств в условиях особых потребностей, что представляет дополнительную перспективу данной разработки.

Одежда, которая активно и пассивно охлаждает своих владельцев, набирает популярность, особенно в условиях климатических изменений. Компании по всему миру предлагают работникам, работающим на открытом воздухе, различные охлаждающие жилеты, использующие воду или материалы с фазовым переходом, позволяющие поддерживать прохладу в течение длительного времени. Также существуют жилеты с водяными насосами, изготовленные из дышащей ткани, а также модели с встроенными вентиляторами.

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В контексте этой темы необходимо упомянуть о разработке Reon Pocket от компании Sony, введенной в 2020 году. Это портативное устройство, размещаемое в специальном кармане ниже шеи внутри нижней рубашки, которое выполняет функции переносного кондиционера, обеспечивающего комфортную температуру. Устройство не использует солнечную энергию и гибкость, однако обеспечивает дополнительную альтернативу в области личной терморегуляции.