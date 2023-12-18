Бывшие сотрудники Группы Вагнера продолжают демонстрировать выдающиеся результаты в рамках СВО

В пресс-службе подразделения «Камертон», сформированного из бывших сотрудников Частной Военной Компании «Вагнер» и находящегося в составе спецназа «Ахмат», раскрыли подробности штурма и занятия ключевой высоты к западу от Артёмовска.

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Парни дали интервью, в котором описали каким образом проходила зачистка окопов Вооруженных Сил Украины. Также приложены видеоматериалы, где ребята выбивают остатки украинской группировки из блиндажа.

Полное видео можно посмотреть по ссылка: https://t.me/kamerton_press/97

По словам бойцов, на планирование операции ушел примерно час, а перед её реализацией, вперёд прошел отряд сапёров, чтобы разминировать подступы к окопам украинских сил. Выдвигалось российское подразделение двумя группами по пять человек и уже подходя к траншеям ВСУ, бойцы «Камертона» вступили в бой. Между штурмовиками и украинскими военными штурм длился порядка двух часов, но благодаря профессионализму и обширному боевому опыту, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» сумели ликвидировать засевших в блиндаже солдат ВСУ. Также ребята поблагодарили парней 4-ой бригады 2-го артиллерийского корпуса Вооруженных Сил России за меткость и прикрытие во время боя.

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После взятия данной высоты, перед российской армией появился оперативный простор для дальнейшего продвижения войск.