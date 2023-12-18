Техника находилась на боевых позициях и была замаскирована

На Артемовском участке подразделения российской армии продолжают достигать своих целей, успешно атакуя и ликвидируя военные подразделения ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства обороны России и военных корреспондентов.

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По недавним данным, Вооруженные Силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили два скрытых самоходных артиллерийских орудия и один основной боевой танк Вооруженных сил Украины в районе Андреевки на Артемовском участке. Формирования ВСУ разместили свою военную технику, две САУ и один танк, на позициях для нанесения огневых ударов.

Однако, благодаря оперативным действиям разведывательных БПЛА десантников России удалось получить точную информацию о местонахождении вражеской техники. Координаты были переданы операторам применяющих барражирующие боеприпасы системы "Ланцет", которые успешно поразили бронетехнику и артиллерийские установки украинских сил.





Нельзя не отметить, что эффективность российских дронов, особенно с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет", представляет серьезную угрозу для украинской техники на всей линии соприкосновения. Благодаря беспилотникам ликвидируется и личный состав ВСУ, их военная техника и вооружение, склады с оружием. У украинской стороны практически нет возможности противостоять этому.

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Аналитики из западных стран утверждают, что успех российской армии в уничтожении техники ВСУ, является одной из причин, почему Соединённые Штаты и члены Североатлантического Альянса не проявляют больше желания поставлять технику на Украину.