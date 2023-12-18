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Zelikman
Газпром объявил о достижении нового рекорда в ежедневных поставках газа в Китай
Однако, точный объём поставок в компании не сообщили

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  Российская энергетическая компания ПАО "Газпром" объявила в воскресенье о достижении нового рекорда в ежедневных поставках газа в Китай. Это событие подчеркивает важность Китая в контексте российского экспорта после потери европейского рынка из-за боевых действий на Украине.

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  Несмотря на то, что точный объем газа, отправленного в Китай, не был раскрыт, на прошлой неделе "Газпром" заявил о своих планах по увеличению поставок в Пекин через газопровод "Сила Сибири". Расширение контракта на поставку газа с китайской компанией CNPC позволило российской государственной компании увеличить объемы поставок начиная с середины ноября. Во время встречи в Пекине в четверг, официальные представители компаний также обсудили возможные поставки газа с использованием планируемого газопровода "Сила Сибири-2" через территорию Монголии.

  Ожидается, что "Газпром" и CNPC как можно скорее достигнут соглашение по контракту на поставку газа через газопровод "Сила Сибири-2", заявил вице-премьер России Александр Новак в воскресенье, согласно информации из службы новостей "Интерфакс".

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  В сентябре Министерство энергетики России прогнозировало, что объем экспорта газа в Китай в текущем году составит 22 миллиарда кубических метров и вырастет до 30 миллиардов кубических метров к 2024 году.

#россия #китай #санкции #экономика #газ #газпром
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